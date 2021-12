Bahia está perto de acordo com novo patrocinador

Tendo que reajustar o orçamento do futebol por conta da dificuldade na Série B, o Bahia pode ter em breve um reforço: o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Para isso, o clube terá de driblar os limites financeiros vividos pela estatal e a indefinição política no país.

Como adiantado pelo A TARDE em dezembro de 2015, o Esquadrão negocia com a estatal desde o final do ano passado. Segundo uma fonte ligada ao banco, a negociação caminhou nos últimos meses e está perto de um acordo.

Presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana confirmou que já houve proposta formal: "A Caixa, há alguns meses, sinalizou um acordo, mas os valores não atendiam aos que o Bahia deseja", disse, em entrevista ao Programa do Esquadrão.

Através da assessoria, a Caixa confirmou que está em negociações com o Bahia e não seria preciso aguardar o próximo ano para o contrato ser assinado. A estatal negocia justamente uma sobra do orçamento previsto no início do ano para patrocinar o futebol profissional em 2016.

Atualmente, a Caixa anuncia em 13 clubes, entre eles o Vitória, mas ainda restariam cerca de R$ 60 milhões do total destinado aos patrocínios.

Além da proposta aquém do esperado, outro empecilho é o processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma Rousseff. "Começamos a negociar com um grupo. Dilma saiu e esse grupo mudou", revelou o diretor de mercado do Bahia, Jorge Avancini. "Para que um acordo seja feito, é preciso que as coisas em Brasília se resolvam e haja uma definição sobre o Governo".

A tendência é que o valor negociado entre Bahia e Caixa seja próximo ao praticado pela estatal com o Vitória. Atualmente na Série A, o Rubro-Negro ganha R$ 6 milhões por ano. Quando estava na Série B, o valor caiu para R$ 3 mi.

Com o acordo fechado, a Caixa tomaria o lugar da MRV como patrocinador máster. "Temos uma sinalização da MRV que aceita ser realocada na nossa camisa. Mas não depende mais do Bahia, e sim da Caixa", ponderou Sant'Ana.

Ajuda no futebol

Segundo o mandatário tricolor, houve uma alteração do orçamento planejado no início do ano para o futebol: "[O dinheiro] vai ajudar no processo de reorganização do clube. Hoje, o Bahia já tem uma folha salarial muito acima do que prevíamos no inicio do ano. Temos investido mais no futebol e faremos outras correções no elenco".

Em entrevista para o A TARDE, em 19 de dezembro, Sant'Ana revelou que o Bahia tinha destinado R$ 47,8 milhões para o futebol, com folha salarial de R$ 2 milhões, e que não seria preciso disponibilizar outros recursos para o futebol.

O presidente também revelou nesta quinta-feira, 28, que o Fazendão foi escolhido pela Alemanha para ser seu local de treinamentos durante a Olimpíada. Serão sete dias de atividade no CT tricolor, começando na segunda-feira, 1º de agosto.

Além disso, ele informou que o Bahia e a construtora OAS já chegaram a um acordo verbal sobre o impasse que envolve a Cidade Tricolor e o Fazendão: "Ainda é algo verbal e precisamos avançar para a parte contratual. Só quando estiver tudo assinado poderemos dizer que temos o patrimônio de volta".

Em 2012, o presidente deposto pela Justiça Marcelo Guimarães Filho acertou a permuta do Fazendão pela Cidade Tricolor - CT construído pela OAS em Dias D'Ávila.

Já sob o comando de Fernando Schmidt, o clube acertou, em 2014, um distrato: o Fazendão retornaria ao Bahia, que compraria a Cidade Tricolor. O acordo, porém, nunca foi cumprido por ambas as partes e os CT continuaram como propriedade da OAS.

