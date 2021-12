Bahia está perto de acerto com goleiro do Santos, diz Bellintani

O presidente do Bahia, Gustavo Bellintani, revelou na tarde desta quinta-feira, 19, que o clube está próximo de fechar com o goleiro Fernando Castro, de 21 anos, conhecido como Fernando Boca, revelado na base do Santos. O anúncio foi feito durante em entrevista coletiva à imprensa no Fazendão.

"Há procedência de que estamos em fase final de acerto. Ainda não vamos confirmar oficialmente porque falta o contrato ser assinado, mas é um goleiro que vem pra substituir o Rafael, que foi para o Villa Nova".

Segundo Bellintani, a busca pelo clube é por um goleiro que possa ser integrado no time profissional e no sub-23. "Ele vai exercer uma dupla função. A tendência é que ele seja um atleta que comece no sub-23 como titular e faça também a função de terceiro goleiro do time principal".

Questionado sobre as possíveis contratações para o Campeonato Brasileiro, o gestor afirmou que, no primeiro trimestre, não foi a chegada de jogadores que resultou na mudança de atitude da equipe.

"A contratação é importante para suprir lacunas específicas(..). Se todo diretor de clube de futebol do Brasil fizer isso, o dinheiro acaba. Não tem condição e você vai fazer uma gestão de curto prazo".

Gustavo destacou que os 11 jogadores já contratados são para disputar não só as outras competições (Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana), mas também o Brasileirão. "Esse time é preparado para toda a temporada. Isso não quer dizer que a gente não olhe para outras oportunidades. Agora, vale dizer que não adianta a gente trazer atletas só para satisafazer a torcida a curto prazo", disse Bellintani.

Ainda na coletiva, Bellintani confirmou que o clube esteve próximo de um acerto com o atleta Roni, ex- atacante do Cruzeiro, porém, as negociações foram interrompidas por não conseguir chegar a um denominador com o Abirex Niigata - atual clube que o jogador defende.

