Bahia está definido para duelo contra Santa Cruz no Arruda

O time do Bahia que vai enfrentar o Santa Cruz, na quarta-feira, 13, em Pernambuco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, já está confirmado. A única dúvida estava no meio de campo, já que Paulo Roberto foi expulso no confronto contra o Fortaleza, válido pelas quartas de final do torneio regional.

Nesta segunda-feira, 11, no entanto, o técnico Doriva comandou um treino tático no Fazendão e escalou Danilo Pires na vaga em aberto. Com isso, o Esquadrão deve ir a campo com: Marcelo Lomba, Hayner, Lucas Fonseca, Éder e João Paulo Gomes; Feijão, Danilo Pires e Juninho; Edigar Junio, Hernane e Thiago Ribeiro.

"Paulo (Roberto) foi expulso no jogo passado, então estou tendo essa oportunidade. Jogo importante, sabemos que não vai ser fácil, mas temos totais condições de fazer o resultado. Paulo estava em uma sequência boa, estava fazendo bem a função dele. Espero que eu entre e continue nesse ritmo", contou Danilo Pires, que está recuperado de lesão.

adblock ativo