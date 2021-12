Bahia está com elenco quase fechado para Série B

Finalizados o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, é hora de começar a montar o elenco do Bahia que tentará o acesso na Série B a partir de sábado, 9. Mas que não crie muitas expectativas o torcedor: o time deve ser praticamente idêntico ao desses primeiros quatro meses de temporada.

Em entrevista na tarde de terça-feira, 5, durante a reapresentação após o título estadual, o diretor de futebol Alexandre Faria disse que espera suprir as deficiências da equipe com as contratações do lateral esquerdo Marlon (ex-Paysandu), do zagueiro Jailton (que veio do Penapolense) e do meia Eduardo (ex-Joinville). "A gente sentia que havia necessidade emergencial nessas posições. Os três vão qualificar o grupo e aumentar a competição interna. Continuamos observando o mercado, mas de urgência são esses", avaliou.

Na terça, os três reforços deram as caras pela primeira vez no Fazendão. A estreia deles no sábado, às 16h30, fora de casa, contra o América-MG, é improvável. "O assunto está sendo tratado pelos nossos departamentos jurídico e de registro. Depende muito dos clubes de origem e a da federação", alertou Faria.

Agora, a prioridade será encontrar um lateral direito, mas sem pressa. "A lesão do Railan foi uma perda muito grande porque a gente entendia que teria uma competição boa entre ele o Tony pela vaga. A gente vem mapeando o mercado, mas até o momento não encontrou nenhum nome que justificasse trazer", disse Faria. "Yuri, sempre que foi chamado, cumpriu bem a função. Apesar de estarmos ansiosos por vê-lo na sua posição de origem, volante, ele vem atuando tão bem, que a gente só vai trazer outro se tiver a certeza que disputará com Tony a titularidade", afirmou.

Para a lateral esquerda, a impressão é de satisfação. "Na verdade, não temos só o Marlon. Além dele, temos Patric e Carlos", lembrou o diretor. Segundo ele, os jogadores, que subiram ao profissional como meias, passarão por um trabalho específico para amadurecerem na posição: "Pela carência deixada pelas saídas de Raul e Pará, a gente teve que acelerar a transição deles. Agora não, teremos bastante tempo para fazer essa adaptação correta deles".

Próximos de renovar

A novidade revelada por Faria na terça foi a renovação do contrato do atacante Zé Roberto por mais dois anos. "Terminamos ontem (segunda-feira) a negociação, e ele vai renovar o contrato até 2017", disse.

Outros garotos aprovados no primeiro semestre, como o zagueiro Robson, o volante Yuri, o meia Gustavo Blanco e o atacante Mateus devem ser os próximos. "Todos têm negociações bastante adiantadas. Lembrando que já renovamos com Jean, Rômulo e Bruno Paulista", acrescentou Faria.

Quanto ao artilheiro Kieza, nenhuma novidade. "Estamos negociando. Temos tempo para isso, o contrato dele vai até 17 de julho e estamos otimistas", contou Faria.

adblock ativo