Bahia esquece derrota e já volta aos treinos para pegar o Santos

O elenco do Bahia não teve tempo para lamentar a derrota para o Internacional e já voltou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, 23, no Fazendão, de olho no Santos. O duelo com a equipe paulista acontece já neste sábado, 25, às 16h, na Vila Belmiro, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como já é de praxe, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no confronto com o time gaúcho realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia do clube. Já os demais atletas foram a campo e fizeram um trabalho coletivo tático sob o comando do técnico Enderson Moreira.

Para o jogo diante da equipe santista, o Tricolor não terá desfalques por suspensão nem por lesão. No entanto, devido ao desgaste da grande sequência de partidas, Enderson pode optar por poupar algum jogador diante do time paulista.

Os atletas encerram a preparação para encarar o Santos com um treino na manhã desta sexta, 24, no CT Tricolor, e em seguida embarcam para São Paulo. Após o confronto com o Peixe, o Bahia segue longe de Salvador, já que terá mais dois jogos fora de casa, diante de Ceará, em Fortaleza, e Atlético-PR, em Curitiba.

