Bahia espera surpreender o Timão na Fonte Nova neste domingo

Sabe aquele velho artifício de evocar o mito de Robin Hood ao classificar um time em má situação que se complica com os fracos e faz frente aos grandes? "Rouba dos ricos para dar aos pobres". Não, definitivamente isso não se aplica ao Bahia.

Seria ótimo se fosse assim, já que o Esquadrão encara neste domingo, 15, na Fonte Nova, às 18h, o líder do Campeonato Brasileiro, que iniciou a rodada com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado.

Porém, nesta edição da Série A, o Esquadrão tem feito jus ao seu nível. Ostenta campanha razoável contra aqueles que estão em seu mesmo patamar e, quase que invariavelmente, é saco de pancadas dos ponteiros da tabela.

Por coincidência, nos 26 duelos possíveis (o da estreia não conta, pois, obviamente, todos estavam zerados na classificação), o Bahia encarou em 13 ocasiões equipes que ocupavam a metade de cima da lista, e em outras 13 times da parte de baixo. Há casos curiosos, como o do Palmeiras, em que um mesmo clube já foi rival do Tricolor estando tanto na rabeira quanto nos primeiros lugares.

Por sinal, o confronto com o Alviverde é um dos poucos que foge à lógica estabelecida pelo Esquadrão. Quando ocupava o 15º posto – à beira da zona de rebaixamento, ainda no primeiro turno – o time paulista veio à Fonte e sapecou 4 a 2. Já na última rodada, atuando no Pacaembu, o atual quarto colocado abriu 2 a 0 e acabou cedendo o empate ao Tricolor na estreia do técnico Carpegiani.

A partir dessa troca de comando, aliada ao bom desempenho recente contra uma das potências da competição, é possível buscar esperança para um triunfo nesta tarde. Outro fator que oferece alento é a vulnerabilidade adquirida pelo Timão nos últimos tempos ao encarar rivais que brigam contra a degola.

Até bateu (de maneira sofrida, é bom lembrar) o Coritiba na rodada anterior, por 3 a 1, mas vinha de derrotas em casa para o eterno lanterna Atlético-GO e o então antepenúltimo colocado Vitória, ambas por 1 a 0. Em compensação, se soma esses vacilos imperdoáveis como mandante, o Timão vem sendo fatal longe de seus domínios. Tem a melhor campanha fora de casa na Série A, com oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, para o vice-líder Santos.

No geral, o Bahia soma oito derrotas, três empates e só dois triunfos contra times que ocupavam o Top 10 no momento da partida – além do Palmeiras, o time bateu o Grêmio também há pouco tempo, três rodadas atrás. Diante de equipes da metade de baixo da classificação, o Esquadrão tem cinco sucessos, cinco igualdades e três reveses.

Ousado, Carpegiani não demonstra temor sobre o duelo com o Corinthians: "Não olho muito a tabela. Se você faz isso, fica apavorado. Temos um jogo contra o líder, equipe que fatalmente será campeã, e nós precisamos dos pontos".

Retornos

Quanto à escalação, Carpé deve promover o retorno de suspensão do capitão Tiago à zaga, no lugar de Rodrigo Becão. Outros também voltam a ficar à disposição – Thiago Martins, Edson, Matheus Salles e Allione – mas não têm vaga garantida. Por força de contrato, já que atua no Bahia emprestado pelo Timão, Mendoza é desfalque na frente.

