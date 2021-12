Bahia espera por Moisés para realizar desejo de manter principais titulares

Uma das poucas coisas que se sabe sobre a montagem do elenco tricolor para 2017 é que a diretoria preferiu renovar com a base do time titular deste ano antes de ir ao mercado em busca de contratações. O presidente Marcelo Sant’Ana até citou números: de cinco a sete jogadores desta temporada ficariam para a próxima.

Pois o Esquadrão está bem próximo de dar mais um passo rumo a esse objetivo. O clube comprará junto ao Atlético-PR parte dos direitos econômicos de Edigar Junio e assinará com o atacante um contrato de três anos, até o final de 2019. A própria assessoria do Bahia admite que a negociação está adiantada, mas diz que o martelo ainda não foi batido.

O empresário do atleta, Fabiano Gudjenian, já admitiu que o atacante não voltaria a jogar pelo Furacão, e que os clubes estavam negociando um acordo. Neste ano, Edigar, de 26 anos, veio por empréstimo para o Tricolor. Por aqui, se tornou vice-artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols em 47 partidas.

Com Edigar Junio, o Bahia já encaminhou a renovação de três titulares. Além dele, o clube está acertado para estender os empréstimos do volante Renê Júnior e do lateral direito Eduardo. Nenhum dos dois foi anunciado até agora.

Ainda na equipe titular de 2016, o Tricolor já possui contrato com os zagueiros Jackson e Tiago (até junho), o volante Juninho, os meias Régis e Renato Cajá, e o atacante Hernane. Restariam apenas o goleiro Muriel e o lateral esquerdo Moisés, tido como prioridade desde o final da Série B, e que possui contrato com o Corinthians até o final do ano que vem.

O mandatário tricolor já admitiu conversar com o Timão para contar com Moisés no ano que vem. O Bahia está disposto tanto a estender o empréstimo como adquirir parte dos direitos econômicos do atleta de 21 anos, e assim acertar um contrato longo com ele. O Corinthians ainda analisa a utilização do atleta para 2017.

Conta que bate

A conta combinaria com outra declaração, ainda mais recente, do presidente tricolor, que previa a permanência de nove dos titulares deste ano. O goleiro Muriel, que também era considerado alvo de renovação por parte do Tricolor, parece mais distante. O jogador gostaria de assinar pelo mesmo salário que ganha no Internacional, o que fugiria dos padrões do Esquadrão – seria o 3º maior do elenco.

Sant’Ana admite a procura por um goleiro mais experiente no mercado, mas acredita que o prata-da-casa Jean, de 21 anos, tem condições de começar a próxima temporada caso seja necessário.

Outro que parece distante das pretensões da diretoria do Esquadrão é o volante Luiz Antônio, que terminou o ano como titular após a lesão de Juninho. Profissionais que trabalham com o atleta afirmam que ainda não foram procurados pelo Bahia.

Outra posição do time, a de terceiro atacante, nunca teve um titular definido. No setor, atuaram durante o ano Luisinho, Thiago Ribeiro, Victor Rangel, Allano, Wesley Natã, entre outros. Para essa função, o time já trouxe um reforço, o colombiano Pablo Armero, de 30 anos, ex-Udinese (ITA), única contratação anunciada pelo clube até agora. Lateral esquerdo de origem, ele também pode atuar pela ponta esquerda, como já admitiu a diretoria do clube.

