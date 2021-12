Bahia esclarece motivos da saída de jogadores

A diretoria do Bahia informou nesta quinta-feira, 16, a dispensa do atacante Jonathan Reis e do zagueiro Sérgio Raphael, o Serjão, anunciados como reforços na última semana. Na versão oficial, ambos tiveram problemas com detalhes contratuais e deixam o clube sem custos.

Extra-oficialmente, especula-se que Jonathan ainda tinha problemas no joelho direito, o mesmo que passou por uma cirurgia quando jogava na Holanda. Sérgio teria saído por conta do retorno do zagueiro Robson, revelado na base e que estava emprestado ao Kawasaki Frontale (Japão). Com seis zagueiros, o tricolor teria dado preferência ao prata da casa.

Segundo o diretor William, a saída de Jonathan não muda os planos da equipe. "Contratar um centroavante não é uma urgência porque temos outros atacantes", afirma. Mas ele reconhece que tudo pode mudar diante de uma oportunidade. "Se encontrarmos um atacante com características diferentes, e dentro do orçamento, podemos contratar", admite.

Com dificuldades para encontrar um camisa 9 no mercado brasileiro, o reforço pode vir de outro País.

