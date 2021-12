Bahia erra nome do rival ao citar clássico em programação

O Bahia cometeu um equívoco ao divulgar, em seu site oficial, a programação do início da temporada de 2016. Ao citar o primeiro clássico Ba-Vi, no Baianão do ano que vem, o tricolor usou o nome errado do Vitória, que trazia a palavra 'vice', termo usado pejorativamente pelos torcedores rivais.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Bahia, que negou a intenção de provocar o clube rubro-negro. O motivo, segundo a assessoria, ocorreu por conta de um erro na divulgação do evento. Pouco depois da gafe, o nome foi corrigido com a troca pelo oficial.

(Reprodução)

Falso escudo

Em maio deste ano, o escudo do Vitória manipulado com a palavra 'vice' voltou a dar dor de cabeça. O símbolo já foi usado diversas vezes no lugar do original.

O erro foi cometido pelo clube Sampaio Corrêa, adversário do Leão na estreia da Série B. O escudo com a palavra 'VICE' ao invés das siglas "ECV" foi publicado no site do time maranhense. Após perceber o equívoco, o clube alterou o escudo do Vitória.

A Arena Fonte Nova também exibiu o símbolo errado em um vídeo promocional. O bloco Olodum fez o mesmo ao tentar fazer uma homenagem aos clubes do Brasil no Carnaval de Salvador em 2013. O mesmo aconteceu esse ano nas credenciais da imprensa no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará.

O clube chegou a entrar com uma ação contra o site de buscas Google para que deixasse de exibir o escudo errado.

