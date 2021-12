Bahia entrega quase uma tonelada de alimentos à instituição

O Bahia entregou na quarta-feira, 7, quase uma tonelada de alimentos arrecadados durante o treino da equipe na última sexta, 2, em Pituaçu, que será destinado para uma instituição de caridade vinculada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). A informação foi divulgada nesta quinta, 8. A ação foi a primeira realizada este ano e fez parte da campanha de aopio ao time #TJMBAHÊA. A entrada no estádio aconteceu mediante a doação de um quilo de arroz ou de feijão.

O Centro Educacional Santo Antônio (Cesa) foi fundado em 1964 por Irmã Dulce. A unidade nasceu como um orfanato em que a religiosa baiana abrigava meninos sem referência familiar. Atualmente, o centro é uma escola de tempo integral, com um modelo de ensino que engloba desde a educação infantil até o nono ano.

O presidente Marcelo Sant´Ana, que participou do evento, disse que o clube tem a intenção de ampliar a parceria com a instituição, a partir de novas ações em apoio ao trabalho social desenvolvido pela entidade.

Entre as medidas está a colocação voluntária da marca das obras do Anjo Bom em espaços de divulgação, a exemplo das placas de campo, uniformes do time, site e outros canais, reforçando a visibilidade em torno da instituição e o conhecimento sobre a história de Irmã Dulce e seu legado.

"No jogo do Bahia com o Criciúma, a primeira partida que iremos fazer agora como mandantes, pretendemos levar as crianças do centro educacional para que elas entrem junto com os jogadores. Também iremos promover visitas dos estudantes ao centro de treinamento e a ida dos atletas ao Cesa", completou o mandatário tricolor, por meio de nota divulgada pela assessoria do clube.

A superintendente da OSID, Maria Rita Pontes, disse que ações como a doação dos alimentos ocorrida no treino livre representam um "gesto concreto de solidariedade dos torcedores do Bahia, além de marcar o início de uma abençoada parceria com o clube e sua torcida".

Também participaram da entrega dos alimentos, a assessora de Marketing, Mariana Pimentel, o gestor Operacional, Sérgio Lopes, e o gestor Administrativo Financeiro das Obras, Milton Carvalho.

