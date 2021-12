Bahia entrega novas instalações na concentração do Fazendão

Em dias de jornada dupla - como o que ocorrerá nesta quinta-feira, 27, com atividades pela manhã e pela tarde - os atletas do Bahia têm à disposição os quartos do Fazendão para os momentos de intervalo. E nesta quarta-feira, 26, as instalações foram entregues repaginadas, depois de 20 dias em reforma.

Oito quartos da concentração receberam nova pintura, troca de armários, instalação de novas peças nos banheiros e houve uma substituição em toda a parte elétrica. Além disso, as cozinhas do centro de treinamento também estão sendo modernizadas.

Os apartamentos do Fazendão têm três camas em cada quarto, ar-condicionado, TV e frigobar.

Em julho de 2013 foi apresentada a Cidade Tricolor, em Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador, provável nova casa do Bahia, e a antiga gestão tinha planos de envolver o Fazendão mais uma quantia de dinheiro como pagamento à construtora.

No entanto, com os investimentos no CT, a gestão Schmidt não deve se desfazer da atual casa, como o planejado pela gestão MGF.

