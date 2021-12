Bahia entra com recurso no STJD para contar com Kieza

O Bahia deu entrada nesta terça-feira, 27, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o pedido de efeito suspensivo para Kieza, que, a princípio, está fora dos jogos contra Botafogo, daqui a três dias, e Santa Cruz, no sábado seguinte.

Kieza havia sido suspenso por três jogos (já havia cumprido um, contra o Paysandu) devido à expulsão no Ba-Vi de 3 de outubro. Caso o pedido seja concedido, o que deve ocorrer até amanhã, ele será escalado normalmente nas próximas rodadas. O novo julgamento, ainda sem data, só ocorrerá a partir da segunda quinzena de novembro.

A provável boa notícia dará duas alternativas táticas a Charles. Na primeira, Kieza e Roger ficariam mais fixos na frente. João Paulo Penha sairia do time. Na outra, sairia Roger. Assim, Kieza, artilheiro do Bahia na Série B com 12 gols em 20 jogos, ficaria como a referência do ataque.

