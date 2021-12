Bahia ensaia time que vai enfrentar o Coritiba

O técnico Preto Casagrande comandou um treinamento na tarde desta terça-feira, 27, onde ensaiou a equipe que vai enfrentar o Coritiba no próximo sábado, 30, e tentará quebrar um tabu de 32 anos.

O técnico orientou os atletas, ensaiou jogadas e corrigiu posicionamentos táticos do time. Em seguida, testou a equipe que deve iniciar o confronto diante do Coxa, onde não contará com o lateral Eduardo e o zagueiro Lucas Fonseca, que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Wellington Silva não deve reunir condições de substituir Eduardo e a vaga deve ficar com Éder improvisado na função.

Para o lugar de Lucas, Preto deve escalar o zagueiro Thiago Martins, recém-chegado que deve fazer a estréia como titular. O beque falou sobre a expectativa de atuar no sábado. "Se o Preto optar, vou dar meu melhor nos 90 minutos e tentar sair com os três pontos. Vou comemorar muito, porque não é fácil voltar de uma lesão dessas", afirmou o zagueiro.

O volante Renê Júnior, o lateral Armero e o zagueiro Jackson continuaram em tratamento. O lateral Wellington Silva fez um treino na musculação e depois desceu para o campo para um trabalho de transição física.

Promoção

O Bahia espera contar com o apoio do torcedor para embalar e conquistar o segundo triunfo consecutivo na competição. Para a partida do próximo sábado, 30, o clube lançou uma promoção para os sócios que estão na modalidade de "acesso garantido", onde o contribuinte poderá levar um acompanhante, desde que entre no estádio com uma hora de antecedência. Além da continuidade, os demais sócios terão 50% de desconto na compra do ingresso de todos os setores, exceto Lounge Premium.

