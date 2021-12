Bahia enfrentará Liverpool do Uruguai na Sul-Americana 2019

O Bahia já sabe quem irá enfrentar na primeira fase da Copa Sul-Americana da próxima temporada. Nesta segunda-feira, 17, a Conmebol sorteou o Liverpool do Uruguai como adversário do Esquadrão, em evento realizado no Paraguai. As partidas estão previstas para acontecerem no mês de fevereiro.

O time comandado por Enderson Moreira vai jogar o primeiro duelo como mandante, em Salvador. O segundo jogo será disputado em Montevidéu.

Na última edição da Sul-Americana, vencida pelo Athletico, o Tricolor passou por Blooming, da Bolívia, Cerro, do Uruguai e Botafogo, mas caiu nas quartas de final para o próprio Furacão, após erro do VAR no jogo de ida, na Fonte Nova, que terminou em 1 a 0 para o time paranaense, com dois gols a favor do Bahia anulados.

No jogo da volta, em Curitiba, o Esquadrão venceu por 1 a 0, mas caiu nos penais: 4 a 1. Os outros brasileiros que vão disputar a competição de 2019 também conheceram seus adversários.

