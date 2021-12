Bahia enfrenta Vasco em reencontro de técnico com ex-clube

O primeiro reencontro entre o técnico Cristóvão Borges e seu ex-clube, o Vasco da Gama, marca o confronto entre as equipes neste sábado, 8, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Borges começou sua carreira como treinador em 2011, quando assumiu o lugar do amigo Ricardo Gomes no Vasco. O atual técnico do Bahia era o auxiliar de Gomes, que sofreu um AVC durante um clássico contra o Flamengo.

No time carioca, Borges permaneceu mais de um ano no comando, quando acabou demitido após uma derrota justamente para o Bahia em São Januário.

Mesmo tendo sido técnico do Vasco até setembro do ano passado. Borges diz que não deve tirar muito proveito de informações sobre o time, pois de lá para cá o alvinegro carioca já passou por várias modificações no elenco.

"Conhecia (o elenco) há um tempo atrás, mas já aconteceram mudanças. O que é a gente sabe é do equilíbrio. Eles vêm de uma vitória importante (2 a 0 sobre o Atlético-MG), estão motivados. Será um jogo equilibrado".

Depois de duas vitória seguidas, Borges diz ter conseguido seu primeiro objetivo após assumir o Bahia: recuperar a autoestima dos jogadores. O Esquadrão derrotou times de tradição como Inter e Botafogo em jogos fora de Salvador.

A partida deste sábado pode ser a chance do Bahia terminar a quinta rodada do Brasileirão dentro do G-4 da competição, algo que o tricolor baiano nunca conseguiu desde o início da era dos pontos corridos no Brasileiro, em 2003. Atualmente, o Esquadrão ocupa a sétima posição com sete pontos em quatro jogos, mas apenas um ponto atrás do líder Coritiba.

Em relação ao jogo contra o Botafogo, o técnico Cristóvão Borges fará apenas uma mudança. Machucado, Marquinhos Gabriel está vetado do jogo. O atacante Potita entra em seu lugar, repetindo a alteração feita na partida da última quarta-feira.

Do lado do Vasco, o destaque da equipe é um jogador bem conhecido pelo torcedor tricolor. O meia Carlos Alberto retornou ao time após ficar dois meses de fora, absolvido das acusações de doping.

O meio de campo do time treinado pelo técnico Paulo Autuori ainda tem o meia Pedro Ken, que jogou a Série B de 2012 pelo Vitória.

