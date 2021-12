Bahia enfrenta time comandado por Petkovic neste sábado

O adversário, na realidade, é outro felino: o Tigre. O palco da partida, às 16h30, será o Heriberto Hülse, bem distante de Salvador. Mas a presença de duas figuras conhecidas promete dar um 'quê' de Ba-Vi ao confronto deste sábado.

Atacante do Vitória no final dos anos 90, o sérvio Dejan Petkovic é agora técnico do Criciúma. Além disso, a camisa 9 do adversário será vestida por alguém que tirou a paz de muitos tricolores com provocações e gols: Neto Baiano.

A presença da dupla será um motivo a mais para que o Tricolor derrube o Criciúma fora de casa. A outra, mais importante, é manter-se no G-4. Se vencer logo mais, o Bahia pode assumir a ponta: Botafogo e Náutico se enfrentam no Rio às 16h30, e o América-MG pega o Oeste fora de casa às 21h.

O retrospecto contra a dupla ex-Vitória não chega a meter medo. Apesar do destaque conquistado por Pet em Salvador, o Bahia tem números equilibrados contra ele. De 13 jogos, o gringo saiu derrotado em quatro, empatou cinco e venceu outros quatro. O aproveitamento do Tricolor contra ele é de 43,5%.

O sérvio jogou no Vitória de 1997 até o começo de 99. O Bahia disputou duas finais contra ele: venceu uma, do Baiano de 98, e a outra, do Estadual de 99, ficou pela metade após imbróglio no tapetão. O Tricolor sofreu três gols de Pet.

Contratado como uma aposta há um mês - sua única experiência como técnico havia sido no time sub-23 do Atlético-PR -, o gringo tem superado expectativas. Está invicto até agora, com três vitórias e três empates. Em casa, venceu uma e empatou outra.

"Ele chegou sob desconfiança geral. Com a fase péssima que o Criciúma vivia, era um risco contratar alguém sem experiência. Mas ele está surpreendendo. É o melhor início de um técnico no clube nos últimos dois anos", opina o repórter Carlos Rauen, do Jornal da Manhã, de Criciúma.

O sérvio demonstrou respeito: "Tenho um histórico de confrontos com o Bahia há muitos anos... Sei que tem uma torcida imensa, é um clube que pretende buscar também o G-4 o tempo todo, como nós. Sabemos da dificuldade, mas estamos jogando em casa, vamos buscar a vitória", disse.

Contra Neto , o aproveitamento do Bahia é de 41,6%. São três triunfos sobre ele, três derrotas e seis empates . O Tricolor sofreu sete gols do atacante. Se a fase do técnico é boa, a do centroavante nem tanto. Ele fez apenas dois gols em nove duelos. Hoje, volta a ser titular após dois jogos.

Respeito por Pet

O técnico do Esquadrão, Sérgio Soares, mostrou respeito pelo trabalho do gringo: "Nosso adversário vive um grande momento depois que o Pet assumiu o comando. A expectativa é de um grande jogo".

Para ele, o time jogará sem sequelas da derrota para o Paysandu, pela Copa do Brasil: "São competições distintas. A gente sabe o quanto está caminhando bem na Série B. Aquele foi um jogo atípico, isso não interfere no que podemos produzir amanhã (hoje)".

Petkovic está no comando do Tigre há um mês (Foto: Fernando Ribeiro | www.criciuma.com.br)

adblock ativo