Bahia enfrenta Taquaritinga na 3ª rodada da Copinha. Acompanhe!

O Bahia entra em campo contra o Taquaritinga, líder do grupo,para garantir a vaga na segunda fase da 50ª Copa São Paulo de Futebol Junior. A partida acontece às 16h (horário de Brasilia). O Esquadrão é o segundo do grupo com 4 pontos, mesma pontuação do primeiro colocado. Guarani vem logo atrás com 2 pontos, e Boavista-RJ é o último sem nenhum ponto.

