Bahia enfrenta São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil

Durante sorteio realizado nesta quinta-feira, 2, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou definido que o Bahia enfrentará o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil (confira todos os confrontos abaixo).

Por causa da preocupação com a segurança, para evitar confronto entre torcidas rivais, a CBF sempre realiza "sorteios casados" na hora de definir os mandos de campo. A intenção é evitar que dois ou mais jogos aconteçam na mesma data na mesma cidade.

Assim, o duelo Bahia x São Paulo, por conta do jogo do Santos contra o Atlético-MG, será decidido em Salvador. As datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados pela CBF.

Times da Libertadores

Os times que disputam a Copa Libertadores deste ano (Atlético-MG, Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo) já estão presentes nesta fase.

Além das , Fortaleza, campeão da Série B, Sampaio Corrêa, que levantou a taça da Copa do Nordeste em 2018, e Paysandu, vencedor da Copa Verde, também são incluídos nas oitavas.

