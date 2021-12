Bahia enfrenta Sampaio Corrêa visando voltar ao G-4

Na atual Série B, Sérgio Soares ainda não conseguiu repetir a escalação do Bahia em dois jogos seguidos. Mas, independentemente das contusões, convocações e suspensões, houve sempre um jogador em que o técnico pôde confiar. E nesta sexta-feira, 19, às 19h30, Tiago Real será mais uma vez o ponto em comum do Tricolor para superar o Sampaio Corrêa, em São Luís, e voltar ao G-4.

Só ele e Titi participaram como titulares de todos os sete jogos do Esquadrão na Segundona. Mas, com o desfalque do capitão para o próximo jogo, Tiago Real será o último tricolor a manter essa regularidade. Do time inicial que goleou o Vitória da Conquista na final do Baiano, por exemplo, a dupla foi a única que esteve disponível em todos os confrontos seguintes. Quando eles não jogaram, foi por opção de Sérgio Soares.

Tem sido assim também durante a temporada. O polivalente meia fez 31 das 35 partidas do Tricolor até aqui. O zagueiro foi o segundo que mais esteve em campo, com 30 participações. São até agora 2.730 minutos para Real em campo. Ele só não foi titular em uma partida das que jogou, e nunca foi substituído.

Na edição de 11 de março, na reportagem "Soldado Real", A TARDE já destacava a regularidade do meia. Naquele momento, durante as primeiras fases do Estadual e da Copa do Nordeste, ele havia participado de todos os dez jogos do Esquadrão. De lá para cá, não se lesionou e ficou fora de apenas uma partida, contra o Sport, na Fonte Nova, no duelo de volta das semifinais do regional, suspenso por três cartões amarelos.

Real e mais 10?

Nesta sexta, no meio de campo, Tiago Real terá mais uma vez a companhia do paraguaio Pittoni e de Souza, que, aliás, retorna de sua segunda expulsão na Série B. O outro volante também já levou cartão vermelho nesta competição.

Sérgio Soares não escondeu quem será o substituto do zagueiro e capitão Titi: "Além de Souza, Jailton está confirmado. Temos também o Thales como opção, mas quem vai é o Jailton porque entendo que vamos enfrentar um adversário de velocidade e ele é um jogador mais rápido".

Quanto ao ataque, porém, o comandante tricolor manteve a postura dos últimos jogos e não confirmou a escalação. A tendência, porém, é o retorno do famoso trio 'KGB', com Kieza, Léo Gamalho e Maxi Biancucchi, pois o meia Rômulo, que ganhou a vaga nas últimas partidas, não agradou.

Quando perguntado, no entanto, sobre o provável retorno do tridente ofensivo, Soares foi bastante evasivo. "Vamos para uma decisão, que nos dá condição de chegar ao segundo lugar. Então vamos trabalhar para ganhar o jogo, e para isso temos de ser ofensivos", deixou como pista.

De fato, o triunfo no Maranhão pode render a vice-liderança ao Bahia. Náutico, 2º colocado, e Paysandu, 3º, empataram em 1 a 1 na terça-feira passada. Com isso, se o Tricolor vencer nesta sexta, empatará em números de pontos com o Timbu (que tem 17) e o ultrapassará por causa do saldo de gols. O Sampaio Corrêa é exatamente o quarto colocado, também com 14 pontos, e tem apenas um gol a mais de saldo do que o Tricolor.

Ex-esquadrão será titular no Sampaio

Ex-jogador do Bahia, o veterano Arlindo Maracanã, de 36 anos, deve ser titular pela primeira vez do Sampaio Corrêa nesta temporada justamente contra o seu ex-clube.

Há quatro anos no Sampaio, Arlindo foi capitão dos dois acessos consecutivos do clube à Série C, em 2012, e à Série B, em 2013. Ídolo em São Luís, ele já fez até o papel de treinador interino na estreia da equipe na Série B, contra o Vitória, quando venceu por 2 a 0 em pleno Barradão.

Como lateral direito, Maracanã participou da campanha do rebaixamento do Bahia em 2003. Hoje atuando como volante, vai entrar na vaga de Diones, outro ex-Bahia, que está suspenso. O outro desfalque do treinador Léo Condé, vice-campeão mineiro pela Caldense, é o volante Moisés, também suspenso, e que será substituído por Dê.

Por fim, o Sampaio perdeu na quinta, 18, seu artilheiro no ano. Robert rescindiu seu contrato com o clube maranhense pela manhã e, à tarde, foi anunciado como reforço do Vitória. O baiano já marcou 21 gols nesta temporada. No seu lugar entrará Jheimy, que disputou o Paulistão pelo Ituano.

