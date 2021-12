Bahia enfrenta Ponte por histórica liderança do Brasileiro

Mesmo com o horário ingrato das 21 horas deste sábado, 13, o jogo entre Ponte Preta e Bahia, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) é aguardado com muita expectativa pela torcida do tricolor baiano.

Caso o time comandado pelo técnico Cristóvão Borges consiga vencer a Macaca, o Esquadrão assumirá, provisoriamente, a liderança da Série A, fato nunca atingido pela equipe na era dos pontos corridos.

Para se manter na ponta do Brasileirão ao final da sétima rodada, o Bahia, que tem um jogo a mais que seus adversários, tem que, além de vencer o seu confronto, torcer para que o Coritiba (2º colocado, 12 pontos), não ganhe o clássico contra o Atlético-PR, no Couto Pereira, e para que Botafogo (líder, 13 pontos) perca para o Grêmio em Porto Alegre. Os dois jogos acontecem no domingo, 14, às 16 horas.

Ocupando a terceira posição na tabela, com 11 pontos em sete jogos, o Bahia vem empolgado pelo triunfo de virada por 2 a 1 sobre o São Paulo na última quarta-feira, 10, no Morumbi. Mesmo vivendo uma situação conturbada fora dos gramados, com a intervenção que afastou Marcelo Guimarães Filho da presidência do clube, entre os jogadores o clima é de tranquilidade pela boa campanha nas primeiras rodadas do Brasileiro.

Como o Bahia ficou na capital paulista após o triunfo sobre o São Paulo, permanece o mistério sobre o time que o técnico Cristóvão Borges pretende colocar em campo. Mas a tendência é que Cristóvão mantenha a mesma equipe, apenas com a saída de Titi, suspenso.

Para o seu lugar, as opções são as entradas do zagueiro Diego ou da adaptação de Fahel na posição. Caso Fahel seja deslocado para a zaga, Fabrício Lusa assume o seu lugar no meio de campo.

Adversário do Bahia deste sábado, a Ponte Preta traz no seu comando e no seu ataque nomes bem conhecidos do torcedor baiano. O técnico da Macaca é o experiente Paulo César Carpegiani, que assumiu o time durante a parada do Brasileiro para a Copa das Confederações. Seu último clube tinha sido o Vitória, que comandou em boa parte da Série B em 2012.

O treinador estreou no Brasileiro com um bom resultado, vencendo o Náutico fora de casa por 3 a 1. Na última quarta-feira, o técnico escalou o time reserva da Ponte na Copa do Brasil, e acabou derrotado na última quarta-feira, 10, pelo Nacional-AM por 1 a 0.

Já o ataque da Ponte é formado por dois jogadores também com passagens pelo Vitória: Rildo e William.

