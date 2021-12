Bahia enfrenta Paraná em busca da liderança da Série B

A fase anda tão boa no Esquadrão que todo mundo parece querer tirar uma 'lasquinha' das redes adversárias. Tem sido assim nesta temporada: já são 62 gols em 31 jogos, o que faz do Tricolor o melhor ataque entre os 40 clubes das Séries A e B.

A facilidade vem sendo tanta que todos os jogadores considerados titulares - tirando o goleiro, é claro - já fizeram ao menos um golzinho. Aliás, nem todos: o único que falta 'desencantar' no Bahia é Tony.

Os atletas que dividiam essa sina com o lateral direito eram o volante Pittoni e algum dos alas esquerdos do elenco, posição que ainda não tem titular definido. Porém, a sina da turma acabou na partida passada, contra o CRB, e com muito estilo: o paraguaio acertou uma bomba de fora da área e Marlon marcou logo na sua estreia com a camisa 6.

Pois Tony terá a chance de ser mais um a comemorar gol pelo Bahia nesta sexta-feira, 29, às 21h50, quando o Tricolor enfrenta o Paraná, na Fonte Nova, pela 4ª rodada da Série B.

Ainda que não seja, de fato, o papel primordial de um ala, o jogador admite que está ansioso para ir às redes. "Ando sonhando muito com isso, né? Estou até sendo bastante cobrado pela minha família...", brinca o jogador. "Mas as coisas boas surgem na hora que Deus quer. Então, tem que esperar. Quem sabe nesta sexta ele diga 'é hoje teu dia, meu filho' e eu faça esse gol", diz.

Caso o gol saia, Tony já sabe para quem vai dedicá-lo: "Será para a minha filha. É ela quem fica me cobrando toda hora...". O lateral, de 25 anos, é pai de Thaila, 4, que reside com ele em Salvador.

"Sou muito amigo do Léo (Gamalho), e ele vive fazendo gol. Aí, minha filha vê e fala 'ah papai, você não faz gol, só o tio Léo...'. Eu até falo para ela que não é minha obrigação, que o papai tem que defender, mas ela não entende ainda", explica o jogador. "Hoje, o que ela quer é gol, então a gente vai tentar", completa.

Gol para todo lado

Dos 62 gols do Bahia em 2015, 38 foram marcados por atacantes, 17 por meias, cinco por zagueiros e um por um lateral. Houve ainda um gol contra.

Mesmo que um time tão ofensivo aumente a responsabilidade defensiva de um lateral, Tony afirma adorar o estilo agressivo proposto pelo técnico Sérgio Soares.

"Acho que só o Bahia joga assim no Brasil atualmente. O time perde a bola lá na frente e já fica todo mundo por lá mesmo para marcar. Se recupera a bola na defesa, já saem todos em velocidade. Só vi isso com o Sérgio. Está sendo bastante prazeroso", diz Tony.

Quanto à sua posição, ele conta que, mesmo num time tão ofensivo, a função de um lateral ainda é marcar. Por isso, o gol com o qual tanto sonha não é obrigação. "O que Sérgio fala é que a minha prioridade é marcar. Depois, atacar. Ele me diz: 'Se surgir a jogada, aí você vai'", explica.

Vale a liderança

Se vencerem o Paraná, nesta noite, Tony e seus companheiros vão dormir na liderança da Série B. Com os três pontos, o Tricolor chegaria a 10, passando o líder Náutico, que tem nove. Contudo, o Timbu joga amanhã, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa.

Para esta sexta, Soares não terá o volante Souza, suspenso. Yuri e Rômulo disputam a vaga. Maxi ainda sente dores na coxa e, por isso, é dúvida. Se ficar de fora, Willians deve substituí-lo. ieza e Bruno Paulista seguem se recuperando de lesões, respectivamente, na coxa e no joelho. Por isso, também serão desfalques.

