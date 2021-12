Bahia enfrenta o Santa Cruz de olho na final do Nordestão

O duelo deste domingo, 17, tem tudo para ser de festa para a torcida tricolor. A partir das 16h, na Arena Fonte Nova, o Bahia disputa com o Santa Cruz uma vaga na final da Copa do Nordeste. Como o jogo de ida terminou 2 a 2, o Tricolor baiano pode empatar por até 1 a 1 que classifica. Repetição do placar de Recife leva a decisão para os pênaltis.

A classificação indicaria outra festa, ainda maior, daqui a 14 dias, para quando está marcada a grande final. Invicto no Regional, o Bahia já garantiu que, caso passe de fase, a partida de volta da decisão acontecerá na Fonte Nova.

Segundo o regulamento da Copa do Nordeste, tem o direito de disputar a segunda partida da final como mandante o time que chegar a ela com a melhor campanha somando a fase de grupos e o mata-mata. O Bahia já contabiliza 23 pontos. O Campinense, dono do segundo melhor desempenho, tem 19, e não pode mais alcançar o Esquadrão.

Seria a segunda decisão de campeonato disputada na arena. A primeira guarda uma ótima lembrança para o torcedor: o título do Baiano do ano passado, vencido com um 6 a 0 sobre o Vitória da Conquista.

Já a única vez que a Fonte Nova sediou uma finalíssima de Nordestão foi em 2001, ainda na antiga versão do estádio. O jogo em questão guarda uma grande coincidência e, porque não, um bom presságio: o título daquele ano veio com um 3 a 1 sobre o Sport. A final de 2016 pode outra vez opor tricolores baianos e rubro-negros pernambucanos, que enfrentam o Campinense na outra semifinal.

Bom público

Tudo indica que o estádio terá grande público hoje. Até a noite de sexta-feira, segundo parcial divulgada pelo Bahia, 15 mil ingressos já haviam sido vendidos - quantidade que inclui bilhetes corporativos e sócios com acesso garantido.

Na edição de 2015, quando decidiu em casa a vaga na final contra o Sport, o Bahia colocou 40.205 pessoas no estádio. O placar foi de 3 a 2 para o Esquadrão, que avançou à final, quando seria derrotado pelo Ceará com a partida decisiva realizada em Fortaleza.

"Peço que aos torcedores que compareçam e nos encoragem. Se houve um momento em que senti a presença do torcedor do nosso lado foi contra o Fortaleza [1 a 1, pelas quartas de final]. Um jogo em que o torcedor veio junto, gritou, cantou. E mesmo com um homem a menos [Paulo Roberto havia sido expulso], a equipe cresceu em campo", considerou o técnico Doriva.

"O papel do torcedor é esse, ir ao estádio, empurrar o time, vibrar. Lógico que a gente quer proporcionar o melhor a nível de comprometimento e espetáculo e, principalmente, com vitórias", completou.

O Bahia terá o retorno do volante Paulo Roberto, que estava suspenso no jogo de ida. Ele disputa vaga com Feijão e Danilo Pires. Na lateral direita, que não terá Hayner, suspenso com três cartões amarelos, a vaga será de Tinga, que volta de lesão após mais de 40 dias.

A dúvida segue na lateral esquerda e na zaga. João Paulo Gomes, com dores musculares, e Lucas Fonseca, com um olho inchado por conta de uma pancada, estão a priori fora do jogo. O técnico, porém, vai esperar o aval dos médicos até minutos antes da partida.

No Santa, sem Danny Morais, suspenso, Alemão será o substituto. Com dores na coxa direita, o lateral esquerdo Allan Vieira será substituído por Tiago Costa, que entrou no segundo tempo do jogo de ida.

