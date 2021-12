Bahia enfrenta o Náutico nos Aflitos para fugir do Z-4

As campanhas iniciais de Náutico e Bahia, adversários deste sábado, 18, às 18h30, no estádio dos Aflitos, indicam que as duas equipes nordestinas tem como principal objetivo na Série A deste ano permanecer na elite do futebol brasileiro.

Os pernambucanos, mandantes do jogo válido pela penúltima rodada da primeiro turno do Brasileirão, estão um pouco mais folgados na tabela. Com 20 pontos, o Timbu está na 12ª posição, quatro pontos acima do 17º colocado, que é justamente o Bahia.

Para o Náutico, um triunfo pode valer uma importante "gordura" para a zona de rebaixamento, podendo abrir, no mínimo, seis pontos para o Z-4 (caso o rival local Sport, com 14 pontos, vença o Fluminense fora de casa, além de Palmeiras e Coritiba não perderem seus confrontos) e, no máximo, sete (caso o Sport empate ou perca para o tricolor carioca).

Já o Bahia, em situação mais complicada, não depende apenas de suas forças para deixar a zona da degola. Além de conquistar algum ponto em Recife, o tricolor baiano precisa "secar" os seus adversários mais próximos, ambos com a mesma pontuação que o Esquadrão, mas com uma vitória a mais na tabela: o Coritiba (16º lugar), que joga em casa no domingo, 19, às 16h, contra o Cruzeiro; e o Palmeiras (15º lugar) que vai à Goiânia enfrentar o Atlético-GO também no domingo, às 18h30.

Boas atuações - Além da importância do jogo, por serem, no momento, adversários na luta para fugir do rebaixamento, a partida nos Aflitos também promete pelas últimas atuações das duas equipes.

O Náutico venceu em casa com sobras o São Paulo por 3 a 0, enquanto que o Bahia derrotou a Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli por 2 a 0, em grande atuação de Souza, escolhido como craque da rodada no Troféu Armando Nogueira, organizado pela Rede Globo.

É em Souza que residem as grandes esperanças do Esquadrão para melhorar sua campanha no Brasileirão. O que é comprovado pelos números do maior goleador do tricolor baiano nas últimas duas temporadas.

Com o Caveirão em campo, o aproveitamento do Bahia na Série A é de 38,9% (sete pontos de 18 disputados). Sem Souza, que marcou quatro gols no Brasileirão, o desempenho do tricolor baiano cai para 27,3% (nove pontos de 33 disputados).

Desfalques e reforços - Em relação ao confronto contra a Ponte Preta, o técnico Caio Junior (que está suspenso e não poderá comandar o time do banco de reservas) terá o desfalque do meia Zé Roberto, suspenso, mas conta com importantes reforços.

A dupla de zagueiros titulares, Danny Morais e Titi (que completa seu 100º jogo no Bahia), além do volante Fahel, vice-artilheiro do time no campeonato com três gols, estão de volta. Além disso, o lateral Neto foi finalmente regularizado e pode estrear, acabando com a improvisação do volante Diones no setor.

A única dúvida do time para a partida é quem será o substituto de Zé Roberto. Ciro e Caio disputam a vaga. Caso o pernambucano Ciro seja o escolhido, Gabriel, que jogou como atacante contra a Ponte, volta para o meio de campo. Se Caio começar jogando, Gabriel permanece no setor de ataque.

Já o técnico do Náutico, Alexandre Gallo, terá três desfalques para a partida. O atacante Kieza (artilheiro da equipe - ao lado de Araújo - com seis gols), o meia Souza e o zagueiro Ronaldo Alves, todos suspensos.

adblock ativo