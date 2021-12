Bahia enfrenta o Náutico de olho na liderança do Nordestão

O Bahia tem uma partida importante neste sábado, 10, pela Copa do Nordeste, contra o Náutico, na Arena Pernambuco. Com seis pontos, o Tricolor ocupa a segunda posição do grupo C do torneio e pode até assumir a liderança, caso vença o Timbu, e o líder Botafogo-PB perca para o Altos-PI na segunda-feira, 12.

O Esquadrão chega para o duelo vivendo o melhor momento na temporada. O time de Guto Ferreira acumula seis triunfos consecutivos – melhor sequência entre os 20 clubes da Série A. Mas nem tudo são flores. Até o jogo contra o Jequié, na última quarta, o Bahia era muito cobrado pelo desempenho dentro de campo. No entanto, o Tricolor goleou e encantou.

Menos pressionado, Guto falou sobre as críticas diante de seu trabalho. "Eu não tenho como ficar julgando quem critica meu trabalho. Eles devem ter as razões deles. Se estão certas ou estão erradas, não cabe a mim julgar. Até porque eu nem procuro lê-las. Eu tenho consciência do que eu quero, tenho convicção do que eu estou fazendo, na verdade, do que nós estamos fazendo aqui dentro do Bahia", respondeu.

Para o jogo deste sábado, Guto Ferreira terá um retorno importante. Recuperado de lesão, o zagueiro Tiago deve voltar ao time titular. O treinador comemorou: "Tiago é uma das lideranças do grupo".

No ataque ainda há dúvida. Antigo titular, Kayke assistiu Júnior Brumado na última quarta, na goleada sobre o Jequié. "Existe um crescimento de cada um, o momento de cada um", avaliou.

A equipe titular deve ser: Douglas; Nino, Tiago, Lucas Fonseca e Léo Pelé; Edson, Zé Rafael e Vinicius; Élber, Edigar Junio e Kayke.

Régis vetado

Depois de ter jogado bem contra o Jequié na última quarta-feira, o meia Régis desfalcará o Bahia. O jogador foi vetado por um incômodo muscular. Além dele, Mena e Gregore, que já estavam fora dos gramados por conta de lesões na coxa e na panturrilha, respectivamente, também não jogam.

O lateral-direito João Pedro, que foi substituído contra o Jequié por dores no joelho, também não foi relacionado. Estarão no banco: Anderson, Everson, Grolli, Rodrigo Becão, Allione, Elton, Marco Antônio, Nilton e Júnior Brumado.

