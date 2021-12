Bahia enfrenta o Nacional-AM pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20

Com início previsto para o dia 13 de março, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta segunda-feira, 19, a tabela de confrontos da primeira fase da Copa do Brasil sub-20.

O critério utilizado para a seleção dos clubes foi diferente do ano passado. Dessa vez, foram selecionados todos os campeões estaduais do ano passado na categoria, além dos segundos colocados das cinco federações melhor ranqueadas: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Com base nisso, o Bahia, que será o único representante do estado na competição, enfrentará a equipe do Nacional-AM, no dia 13 do próximo mês.

Os jogos da primeira fase serão disputados em partida única. A partir das oitavas de final, ocorrerão as partidas no formato de ida e volta. Em caso de empate, o embate será decidido nas penalidades máximas. O mando de campo também será definido na base do sorteio, que será definido no dia 21 de fevereiro.

