Bahia enfrenta o Londrina na quarta fase da Copa do Brasil

O sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 12, na sede da CBF, definiu os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. O Bahia enfrentará o Londrina, com o jogo de ida na próxima quinta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, e a volta, no Estádio do Café, no dia 25.

O clube paranaense avançou à quarta fase após eliminar o Botafogo-PB, aplicando 2 a 0 no jogo da ida, fora de casa e empatando em 3 a 3, no Estádio do Café. Com a classificação diante do CRB nesta terça-feira, 9, o tricolor chegou a soma de R$ 5.650.000, pelos avanços de fase na competição. Em caso de classificação para a quinta fase (oitavas de final), garantirá mais R$ 2.500.000.

A quarta fase terá jogos de ida e volta nos dias 17 e 24 de abril, exceto na partida do Juventude, que foi sorteado para enfrentar o ganhador de Bragantino (PA) x Vila Nova (GO) - o confronto ficou atrasado por conta da confusão envolvendo Aparecidense e Ponte Preta.

