Bahia enfrenta o Internacional e busca quebrar tabu no Brasileirão

O Bahia busca neste domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, contra o Internacional, quebrar um longo tabu em Campeonatos Brasileiros. Desde 1976, o Esquadrão não vence uma partida inicial do Brasileirão disputada fora de Salvador.

>>Acompanhe os lances de Internacional x Bahia

O último triunfo foi em uma cidade praticamente vizinha, com um 2 a 0 sobre o Fluminense de Feira.

De lá para cá, foram ao todo oito jogos em estreias na Série A longe de Salvador, acumulando seis derrotas e dois empates.

Em 1980, derrota de 1 a 0 para a Portuguesa. Dez anos depois, em 1990, foi a vez de mais uma derrota, agora para a Inter de Limeira, por 2 a 1.

Em 1991 e 1997, um empate em 1 a 1 e uma derrota por 3 a 1, ambos contra o Bragantino.

Três anos depois, em 2000, no retorno após o rebaixamento em 1997, nova derrota no jogo inicial do Brasileirão, por 2 a 0, para o Fluminense-RJ. Em 2003, ano do segundo rebaixamento tricolor, a estreia foi com um empate contra o Fortaleza, em 0 a 0.

Depois do longo tempo fora da elite do futebol nacional, mais uma estreia com derrota fora de Salvador, desta vez para o América-MG, por 2 a 1, em 2011. O último debute do Bahia no Brasileirão fora de Salvador foi em 2013, quando perdeu por 3 a 1 para o Criciúma.

Tabu quebrado em 2017

Mas apesar do prognóstico negativo, um alento é que, no ano passado, o Bahia quebrou outro tabu que amargava na largada de Brasileirões: a goleada por seis a dois, diante do Atlético-PR, na Fonte Nova, acabou com a sina Tricolor, que não vencia há 15 anos em jogos iniciais pela principal competição nacional.

Dos atletas que começaram aquela partida contra o Furacão, três serão titulares neste domingo contra o Internacional: o zagueiro Tiago, o meia Zé Rafael e o atacante Edigar Junio. Além deles, mais três atletas que atuaram naquele jogo estarão no banco de reservas: o volante Edson, o meia Allione, além do também meia Régis, que foi o destaque do jogo, marcando dois gols.

Também estava à frente do Tricolor o técnico Guto Ferreira, que duas semanas depois dessa partida deixou o Bahia para assumir o Inter, justamente o adversário da partida deste domingo.

O treinador traz no currículo ter comandado os dois rivais deste domingo nos respectivos retornos da Série B para a elite nacional.

Na versão tricolor 2018 para quebrar este retrospecto negativo, muito das esperanças do torcedor estão depositadas no meia Vinicius.

O atleta, que chegou no decorrer do Brasileirão do ano passado, amargou a reserva em 2017. Mas, neste ano, é o atual artilheiro do Bahia na temporada, com oito gols.

No jogo deste domingo, o Esquadrão praticamente irá repetir a equipe que se consagrou campeã baiana no último domingo, contando com apenas uma mudança: o zagueiro Lucas Fonseca, que saiu machucado do Ba-Vi no Barradão, foi poupado do jogo de deste domingo. Seu substituto deve ser Douglas Grolli.

Do lado do Inter, o time do técnico Odair Hellmann só deve ter uma mudança em relação à equipe que derrotou o Vitória, por 2 a 1, na última quarta, pela Copa do Brasil. Willian Pottker assume a vaga no ataque no lugar de Roger, que está em negociação com o Corinthians.

adblock ativo