Bahia enfrenta o Grêmio nas quartas da Copa do Brasil

O Bahia vai enfrentar o Grêmio nas quartas de final na Copa do Brasil. A definição do adversário do Esquadrão foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 10, durante sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em Brasília.

Os duelos estão previstos para os dias 10 e 17 de julho, com a primeira partida a ser realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a volta na Arena Fonte Nova, em Salvador. Quem passar para a fase semifinal enfrentará o vencedor do duelo entre Flamengo e Athletico-PR.

O Tricolor baiano chegou às quartas após eliminar o Rio Branco (AC), Santa Cruz (RN), CRB (AL), Londrina e São Paulo. O grêmio por sua vez venceu apenas o Juventude, pois entrou na competição diretamente nas oitavas por ser um dos times da Libertadores.

Os outros duelos definidos por sorteio foram: Flamengo x Athletico-PR; Cruzeiro x Atlético-MG, e Palmeiras x Internacional.

