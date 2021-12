Bahia enfrenta o Galícia na estreia do Campeonato Baiano

O Bahia entra em campo neste domingo, 9, às 17h da tarde, na Arena Fonte Nova, diante do Galícia, com o intuito esquecer a eliminação na Copa do Nordeste e estrear com o pé direito no Baianão 2014. Para isso, nada melhor que vencer um tradicional adversário, com o qual não duela - partidas da Taça Estado não contam porque o tricolor joga com equipe sub-20 - desde 1999. O confronto é um dos mais importantes do Estado.

Para a partida, o Esquadrão terá apenas uma mudança em relação ao time que venceu o CSA pelo torneio regional. Rafael Miranda, mesmo com o bom futebol demonstrado como primeiro volante, além de ter marcado o gol da vitória, volta para o banco. Fahel, que não jogou a último partida para cumprir suspensão, será titular.

"É uma situação que temos que usar a coerência. O Fahel saiu por cartão. O Miranda entrou e foi muito bem. Hoje o Fahel reassume essa titularidade, mas não quer dizer que ele será titular o ano inteiro. O Miranda ainda pode ganhar a condição de titular", disse o técnico Marquinhos Santos.

No treinador

Ex-auxiliar técnico do Bahia nos anos 1990 e não só auxiliar, como também treinador do Vitória nos últimos anos, Ricardo Silva é uma das atrações do jogo desta tarde. Ela estreia como o novo treinador do Galícia.

Mineiro de Visconde de Rio Branco, Ricardo Silva, 54 anos, substitui Waguinho Dias, que comandou o time na Copa Governador do Estado do ano passado e na primeira fase do Campeonato Baiano deste ano.

Contratado na última quinta, Ricardo Silva foi apresentado ao elenco e comandou seu primeiro treino apenas na tarde de sexta.

