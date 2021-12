Bahia enfrenta Lusa na sua 'segunda casa', o Canindé

Para o torcedor do Bahia, enfrentar a Portuguesa no Canindé tem sido sinônimo de alegria na história recente do confronto.

E é com essa esperança de manter este retrospecto, que tem tornado o estádio paulista em uma 'segunda casa' do Tricolor baiano, que o Esquadrão enfrenta a Lusa neste sábado, 31, às 18h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O histórico do Bahia no Canindé de 2010 para cá é amplamente favorável. No ano do retorno à Série A, o Esquadrão bateu o Lusa por 4 a 2 em São Paulo. Em 2011, as equipes não se enfrentaram.

Já em 2012, foram dois jogos: um empate em 0 a 0 pela Copa do Brasil e um triunfo por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro. Este ano, mais uma vitória, por 2 a 1, pelo jogo de ida da 2ª fase da Copa Sul-Americana.

Será o terceiro encontro dos dois times em nove dias. Nos dois jogos anteriores, válidos pela Copa Sul-Americana, o Bahia venceu no Canindé por 2 a 1 e empatou na Fonte Nova por 0 a 0, garantindo a vaga para as oitavas de final de competição continental.

Entretanto, nas duas partidas, os times acabaram poupando alguns de seus titulares, visando usar a força máxima no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bahia surpreende com uma boa campanha ocupando o sétimo lugar (23 pontos), a Portuguesa é a vice-lanterna da Série A, com apenas 13 pontos em 16 rodadas.

Do lado da Lusa o jogo é visto com tanta importância para deixar essa incômoda situação que o técnico Guto Ferreira não apenas mandou o time reserva para o jogo da última quarta-feira pela Sul-Americana, como nem mesmo veio para a partida, deixando o comando com seu auxiliar.

No Bahia, a principal ausência é o zagueiro Titi, que pegou uma suspensão de quatro jogos (já cumpriu um) devido a expulsão no jogo contra o Grêmio. Seu substituto sairá da briga entre Rafael Donato e Démerson. Lucas Fonseca segue como titular.

