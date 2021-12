Bahia enfrenta Liverpool no dia 7 de fevereiro pela Sul-Americana

As datas dos jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2019, que contará com a participação do Bahia, foram divulgadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) na noite desta terça-feira, 18.

O tricolor baiano irá enfrentar o Liverpool (URU) no dia 7 de fevereiro, às 18h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida de volta acontecerá no dia 21 de fevereiro, às 19h15, em Montevidéu.

É a sétima vez que o Bahia participa da competição. O tricolor é o único nordestino na disputa. Santos, Corinthians, Fluminense, Botafogo e Chapecoense se juntam ao baiano na Sula.

