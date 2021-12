Bahia enfrenta Itabaiana por classificação no Nordestão

Apesar dos dirigentes negarem, o clima de crise impera no Bahia às vésperas da partida decisiva desta quarta-feira, 6, às 21h50, fora de casa contra o Itabaiana, pela sexta e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Na coletiva da última segunda-feira, o zagueiro Titi e o atacante Souza, titulares do time, declararam que os jogadores estão com dois meses de salários atrasados, mas rechaçaram a possibilidade que o atraso tenha influenciado nos resultado. Souza ainda afirmou que o time precisa de reforços, especialmente para a Série A. "Se não contratar, vai brigar para não cair".

Na terça, o gestor de futebol Paulo Angioni classificou como "resultados inesperados" as duas derrotas em Pituaçu. Já o técnico Jorginho, visivelmente irritado, foi lacônico na coletiva antes do jogo, dando respostas curtas aos repórteres e até mesmo xingando o repórter de uma TV local, que teria defendido outro repórter que era acusado por Jorginho de ter 'cravado' sua ida para a Seleção Brasileira sub-20.

Chances - Após duas derrotas consecutivas em casa para ABC e Ceará, o Esquadrão deixou a liderança isolada do grupo A para ficar na terceira posição com sete pontos, mesma pontuação do ABC (segundo colocado, com saldo +3, contra o saldo -2 do Bahia) e três pontos atrás do líder Ceará.

Em caso de derrota, o Bahia só se classifica com uma sonora goleada do Ceará fora de casa sobre o ABC, em partida que acontece também na quarta-feira, no mesmo horário. Como exemplo, caso o Bahia perca por um gol de diferença, o Ceará teria que derrotar o ABC por uma diferença de sete gols. Se conquistar um empate no estádio Presidente Médici, o Esquadrão precisa torcer por um triunfo por qualquer diferença de gols do Ceará.

Vencendo o Itabaiana, as possibilidades de classificação aumentam, mas, ainda assim, o Bahia não dependeria apenas de suas forças. Em caso de empate ou derrota do ABC, o Bahia garante a segunda vaga do grupo. Se o time potiguar vencer o seu confronto, aí o torcedor do Tricolor Baiano vai precisar da calculadora para saber se o Esquadrão está classificado ou não.

Neste caso, uma vitória do ABC por um gol de diferença força o Bahia a derrotar o Itabaiana por uma diferença de cinco gols. Quanto maior a diferença de gols do ABC, menor o placar que o Bahia precisaria diante do Itabaiana.

Mas até mesmo o Itabaiana chega a última rodada com chance de classificação. Para isso, teria que torcer para uma vitória do Ceará sobre o ABC, além de tirar uma diferença de oito gols do seu saldo para o do Ceará.

