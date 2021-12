Bahia enfrenta Grêmio para superar tabu no Olímpico

O jogo deste domingo, 5, entre Bahia e Grêmio, às 16 horas, no Olímpico, será a última oportunidade do tricolor baiano vencer uma partida oficial disputada neste estádio da capital gaúcha. É que o Grêmio irá mandar seus jogos a partir de 2013 em uma nova arena e o local será desativado.

Nas trezes vezes anteriores que enfrentou o tricolor gaúcho neste estádio, o Bahia perdeu sete confrontos e empatou outros seis. Para o bem (vitória) ou para o mal (empate ou derrota), a "maldição" do Olímpico terá fim para o Esquadrão após este domingo.

Mesmo com o bom aproveitamento do técnico Caio Junior no clube, conquistando quatro pontos em três jogos na Série A, o Bahia ainda permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição, e precisa buscar pontos fora de casa para sair desta ingrata situação.

Não bastasse o retrospecto negativo e a pressão de estar no Z-4, Caio Junior ainda terá vários desfalques para a partida. Entre os principais, estão os meias Kléberson e Gabriel, lesionados, além do atacante Souza, que ainda terá que cumprir três jogos de suspensão.

O reforço para o confronto, após a vexatória derrota em casa por 2 a 0 para o São Paulo na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, é o retorno do meia Mancini, que admite ainda não ter feito grandes atuações pelo Bahia, mas já é uma esperança de um toque de mais qualidade no meio-campo do tricolor baiano.

Do outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá força máxima para escalar o Grêmio. A defesa do tricolor baiano enfrentará o experiente quarteto ofensivo formado por Elano, Zé Roberto, Marcelo Moreno e Kléber. Ocupando a quarta posição na tabela, com 24 pontos, o tricolor gaúcho venceu cinco dos seis confrontos em casa na Série A.

O jogo deste domingo também marca o reencontro de boa parte do elenco do Grêmio com o técnico Caio Junior, que começou o ano na equipe gaúcha, mas foi demitido após apenas oito jogos no comando da equipe, quando deixou o Grêmio na quarta posição do seu grupo no primeiro turno, com uma campanha de quatro vitória, um empate e três derrotas.

