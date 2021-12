Bahia enfrenta Fla hoje às 21h50; A TARDE faz lance a lance

O portal A TARDE fará o lance do confronto entre Flamengo e Bahia, que acontece nesta quarta-feira, 16, às 21h50, no Maracanã, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo pode mostrar quais serão as disputas das equipes nas rodadas finais da competição. Com 37 pontos e na 10ª posição, o rubro-negro carioca vem de derrota no clássico para o Botafogo e precisa dos três pontos em casa para voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores, deixando longe o fantasma do rebaixamento.

Já o Bahia, 12º colocado com 36 pontos, continua oscilando na competição. Depois do triunfo sobre o Vitória, a equipe do técnico Cristóvão Borges não manteve o bom rendimento e perdeu para o Goiás fora de casa por 3 a 1.

Então, o jogo contra o Flamengo é a chance do Bahia voltar para Salvador com algum ponto na bagagem para se distanciar do Z-4. A atual distância para os dois primeiros times na zona de rebaixamento (Criciúma e Vasco) é de apenas quatro pontos.



