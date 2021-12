Bahia enfrenta equipe uruguaia na 2ª fase da Sul-Americana

O Bahia conheceu nesta segunda-feira, 4, o seu adversário na segunda fase da Copa Sul-Americana, em sorteio realizado na cidade de Luque, no Paraguai. É o Atlético Cerro, do Uruguai.

A primeira partida será disputada em Salvador, nas datas 18 ou 25 de julho. O jogo de volta, em Montevidéu, será no dia 1º ou no dia 15 de agosto.

Caso avance, o Esquadrão enfrentará nas oitavas de final ou uma equipe brasileira ou um time paraguaio. O rival do Tricolor baiano sairá do confronto entre o Botafogo e Nacional do Paraguai.

Das outras equipes brasileiras na Sul-Americana, Vasco e Atlético-PR pegaram os rivais mais tradicionais em competições internacionais. A equipe carioca enfrenta a LDU, do Equador, enquanto o time paranaense vai jogar contra o Peñarol, do Uruguai.

Mais duas equipes brasileiras também estão na Sul-Americana: o São Paulo, que pega o Colón, da Argentina, e o Fluminense, que vai enfrentar o Defensor, do Uruguai.

Fla x Cruzeiro nas oitavas

Nesta segunda, também foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. O destaque vai para o encontro dos brasileiros Flamengo e Cruzeiro logo nessa etapa da competição. Quem passar do confronto brasileiro pega o vencedor entre Boca Juniors e Libertad, do Paraguai.

O Palmeiras, melhor equipe da primeira fase, enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai. Caso avance, seu adversário nas quartas pode ser o Corinthians, que nas oitavas enfrenta o Colo-Colo do Chile.

Atual campeão da Libertadores, o Grêmio caiu no sorteio como adversário do Estudiantes, da Argentina. Caso passe, o tricolor gaúcho pega quem vencer o confronto entre Atlético Tucumán, da Argentina e Atlético Nacional, da Colômbia. Já o Santos pega o Independiente, da Argentina. Se avançar, os santistas enfrentam o vencedor do clássico argentino entre River e Racing.

