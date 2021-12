Bahia enfrenta Cruzeiro em festa para salvar ano

O ano de 2013, definitivamente, não foi dos melhores para o Bahia. Eliminado precocemente da Copa do Nordeste (1ª fase) e da Copa do Brasil (2ª fase), humilhado em goleadas pelo rival Vitória no campeonato baiano, além de sair da Copa Sul-Americana nas oitavas contra o primeiro adversário internacional.

Por isso, o jogo deste domingo, 1, contra o Cruzeiro, às 16 horas (horário da Bahia) no Mineirão pode servir para evitar, com uma rodada de antecedência, aquele que seria o último dos vexames no ano: o rebaixamento no Brasileirão, após três anos de permanência na elite do futebol nacional.

Do outro lado, a promessa é de estádio lotado e clima de festa, para celebrar o título nacional conquistado pelo Cruzeiro com cinco rodadas de antecedência. Esta é a primeira partida a ser disputada pelo Cruzeiro em Belo Horizonte após a conquista do tricampeonato.

A festa da Raposa já está armada, independente do resultado final do jogo, com direito a trio elétrico após a partida, comandado pelo cantor baiano (e torcedor do Vitória) Alexandre Peixe, além de 100 mil latas de cervejas, que serão distribuídas gratuitamente pela direção do time mineiro.

Degola

Após o triunfo do último domingo por 1 a 0 sobre a Portuguesa, o Bahia deu uma pequena respirada para a zona de rebaixamento, abrindo três pontos para o Coritiba, primeira equipe dentro do Z-4.

Faltando duas rodadas para o final do campeonato, o tricolor baiano pode escapar da degola caso conquiste algum ponto fora no Mineirão, a depender dos resultados dos seus adversários.

Caso vença o Cruzeiro, o Esquadrão precisa torcer para pelo menos um dos times entre Fluminense (joga em casa contra o Atlético-MG), Coritiba (joga em casa contra o Botafogo) e Criciúma (joga em casa contra o Botafogo) não vença seu jogo.

Em caso de empate no Mineirão, o Bahia teria que torcer por derrotas de Fluminense e Coritiba. Se perder do Cruzeiro, o tricolor baiano levará a decisão da sua permanência na primeira divisão para a última rodada, independente dos resultados nos outros jogos.

Mistério

Na preparação para a partida, o técnico Cristóvão Borges manteve a tática usada nas últimas rodadas de fazer treinos secretos e não dar indício de qual escalação vai usar na partida.

Três desfalques estão certos: o volante Feijão, suspenso, além do zagueiro Lucas Fonseca e do atacante Wallyson, vetados pelo departamento médico. Fahel, Demerson e Marquinhos Gabriel são os favoritos para ficarem com as vagas.

Força Máxima

No Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira promete força máxima no jogo que o time mineiro receberá as faixas e a taça de campeão brasileiro. O único desfalque será o do volante Nilton, machucado.

Com isso, Marcelo Oliveira tem apenas duas dúvidas para escalar a equipe: na defesa, o zagueiro Bruno Rodrigo está recuperado de contusão e pode voltar ao time, e no meio de campo, para quem será o substituto de Nilton. Henrique, Tinga, Souza e Leandro Guerreiro aparecem como opções.

adblock ativo