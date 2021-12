Bahia enfrenta Bragantino buscando paz com a torcida

O Bahia vive um paradoxo. A equipe, que ostenta a marca de melhor mandante da Série B - retomou o posto na última terça-feira, ao vencer o Macaé -, tem sido questionada nos últimos jogos na Fonte Nova.

O time não perdeu uma partida sequer no estádio. São nove vitórias e três empates em seus domínios. Rendimento que ajudou o Tricolor a nunca se afastar do G-4. Chegou, no máximo, a sétimo desde a segunda rodada. Hoje é o quarto, com 41 pontos, a quatro do líder Botafogo.

Porém, mesmo com tais números, o Esquadrão saiu vaiado dos últimos três jogos em casa. Culpa, em parte, de como se sucederam as partidas. Empatou com o América-MG em 1 a 1; bateu o CRB por 3 a 2 nos últimos segundos, e contra o Macaé, sofreu no final para segurar o triunfo por 1 a 0.

É nesse caldeirão de emoções que o Tricolor encara nesta sexta-feira, 11, às 19h, o Bragantino. Enquanto brigam pela ponta, os jogadores terão também que se preocupar: como será a reação da torcida no duelo desta sexta?

Fidelidade nunca faltou. O Bahia lidera a média de público da Série B desde as primeiras rodadas. Tem média de quase 17 mil pagantes por jogo, enquanto o segundo melhor, o Paysandu, tem pouco mais de 15 mil. Nos últimos duelos, porém, essa estatística tem caído. Contra CRB e Macaé, ambos os jogos em terças-feiras, o Bahia teve pouco mais de 6 mil pagantes em cada.

Por isso, a equipe quer recuperar o clima de caldeirão. "O torcedor ficou magoado com alguns resultados. A gente entende, é compreensível. Mas sabíamos que esse período ia chegar, como chegou. O importante é que conseguimos passar por ele mantendo o time brigando pelo G-4", disse o técnico Sérgio Soares. "Jogar em casa deixa a gente à vontade, mais confiante em impor o ritmo que entendemos necessário para conseguir os resultados", completou.

O apoio será importante principalmente pela ameaça que traz o adversário. O Braga vem em ascensão: venceu as últimas três partidas e já é o sétimo colocado, a quatro pontos do G-4. "É um time diferente daquele do primeiro turno, tem Lincom, que faz bem o pivô, tem Jobinho, jogador de velocidade... É um jogo dificílimo e a gente precisa vencer para melhorar no G-4", pondera o comandante tricolor.

Diante do Macaé, as vaias da torcida já não foram tão fortes. Em parte porque o time, com uma nova formação, fez um ótimo primeiro tempo. E é naquela equipe que o treinador confia para vencer hoje: "Não vamos mudar. É importante, quando você encontra um encaixe, dar também uma sequência. O primeiro passo foi dado, agora precisamos evoluir, e isso só acontece com a manutenção da equipe".

A única mudança poderia ser a entrada do zagueiro Gustavo, novo reforço do time. Ele foi regularizado pela CBF e já está disponível.

