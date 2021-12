Bahia enfrenta Blooming-BOL na estreia da Copa Sul-Americana

O Bahia enfrentará o Blooming, da Bolívia, na estreia da Copa Sul-Americana. O adversário foi conhecido na noite desta quarta-feira, 20, em cerimônia realizada em Luque, no Paraguai. O Tricolor se classificou para a competição após o 12º lugar no Campeonato Brasileiro.

As datas e horários das partidas ainda não foram divulgadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), mas, de acordo com o sorteio, o Esquadrão terá o jogo de volta em Salvador.

O Bahia retorna a uma competição internacional três anos após ser eliminado pelo Sport, em 2015. Essa será a quinta participação do tricolor no torneio.

O campeão da copa fica com a vaga da Copa Libertadores no ano seguinte, além das disputas da Recopa continental e da Copa Suruga - contra o campeão japonês. Ao todo, são 44 equipes na primeira fase, que já começa com confrontos internacionais no dia 14 de fevereiro.

O torneio é praticado em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os rivais das próximas fases e mandos de campo serão definidos através de um novo de sorteio.

