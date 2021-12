Bahia enfrenta ABC pelo Nordestão com retorno de Hélder

O retorno do volante Hélder é a novidade no Esquadrão para o jogo desta quarta-feira, 23, às 21h15, contra o ABC no estádio Frasqueirão, em Natal, pela segunda rodada do grupo A da Copa do Nordeste.

Titular do Bahia em 30 dos 38 jogos da Série A em 2012, Hélder não estava fisicamente pronto para a estreia contra o Itabaiana. Liberado para o jogo desta quarta, o volante também se beneficiou do fato de Kléberson, seu substituto no jogo do último sábado em Pituaçu, ter se machucado durante a partida.

Com isso, o técnico Jorginho mantém no time a base de jogadores que terminaram como titulares na campanha do Brasileirão em 2012: o goleiro Marcelo Lomba; os defensores Neto, Titi, Danny Morais e Jussandro; os volantes Fahel, Diones e Hélder; além do centroavante Souza.

Dos novatos entre os atletas que começam o jogo, apenas os meias Anderson Talisca (que subiu da base este ano) e Magno (que foi emprestado ao Ceará em 2012).

Mesmo sem uma grande apresentação contra o Itabaiana, o triunfo por 3 a 2 em Pituaçu deu ao Bahia a liderança do grupo A, ao lado do Ceará, que derrotou justamente o seu adversário desta quarta, o ABC.

Por isso, para o time potiguar precisa de um triunfo em casa para se igualar ao líderes do grupo e lutar por uma das duas vagas na próxima fase. Ao Bahia, um empate já mantém o time na zona de classificação, pois só poderia ser superado pelo Ceará, que joga no mesmo dia e horário em Sergipe contra o Itabaiana.

Contra o Bahia, o técnico Givanildo Oliveira terá o desfalque do goleiro Andrey, que acabou expulsou na derrota para o Ceará. Lopes será o seu substituto. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do zagueiro Vinicius, que cumpriu suspensão por ter sido expulso na última rodada da Série B de 2012.

