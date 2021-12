Bahia enfrenta a Juazeirense com sete desfalques neste sábado

Sete jogadores vão desfalcar o Esporte Clube Bahia (ECB) na partida contra a Juzeirense que acontece neste sábado, 17, às 18h30, no estádio Adauto Moraes.

No confronto, válido pela semifinal do Campeonato Baiano, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com os laterais João Pedro (dores no joelho), Mena (lesão na coxa), o zagueiro Rodrigo Becão, o volante Edson - ambos suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva -, os meias Allione (dores no joelho) e Régis (incômodo muscular) e o atacante Júnior Brumado (também com incômodo muscular).

Para o duelo, o treinador relacionou 20 jogadores. A lista dos convocados conta com o retorno dos volantes Gregore e Luis Fernando, o meia Felipe e o atacante Geovane Itinga.

