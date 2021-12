Bahia encontra dificuldade para acertar permanência do lateral Moisés

O Bahia tem encontrado problemas com o Corinthians para negociar a permanência do lateral esquerdo Moisés.

A expectativa do empresário do atleta, Dulcídio Martins, era resolver o futuro do atleta até a última sexta-feira, 16, mas a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira e a procura dos corintianos por um novo técnico adiou a decisão, que deve sair apenas nesta semana.

O Timão teme perder o reserva imediato da posição, Guilherme Arana, para a Europa durante a janela de inverno, e por isso pensa em manter Moisés.

O presidente tricolor, Marcelo Sant’Ana e o diretor de futebol, Nei Pandolfo, estiveram em São Paulo buscando não só esse reforço mas outras possíveis negociações com o Corinthians.

adblock ativo