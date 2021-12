Bahia encerra tabu de 53 anos na Vila Belmiro

O triunfo por 3 a 1 sobre o Santos, na noite da quarta-feira, 29, foi responsável pela quebra de marcas negativas e pelo fim de um tabu histórico para o Esporte Clube Bahia: desde a final de 59, quando sagrou-se campeão brasileiro pela primeira vez, que o Esquadrão de Aço não vencia o Peixe marcando três gols em plena Vila Belmiro.

Com a ajuda do ilustre leitor Frederico Moreira, o Fred do Chame-Chame, pudemos recuperar um pouco desta história tricolor. No dia 10 de dezembro de 1959, o Bahia bateu o Santos na Vila Belmiro pelo placar de 3 a 2, na primeira partida válida pela final da Taça Brasil. Os gols do Esquadrão foram marcados Biriba e Alencar (duas vezes). Pelé e Pepe descontaram para o Peixe.

De lá para cá, os triunfos aconteceram com, no máximo, dois gols marcados na Vila. Quase 53 anos depois, Souza, Neto e Gabriel igualaram a marca tricolor, voltando a bater o Peixe, desta vez de Neymar e Ganso, deixando três gols na casa santista.

Gol de falta após um ano - Não para por aí. Outros feitos chamaram a atenção no inestimável triunfo tricolor, desta vez pelo aspecto técnico. Por meio da cobrança de Neto, aos 17 minutos do segundo tempo, o Bahia voltou a marcar um gol de falta após quase um ano e meio de jejum.

O último gol marcado pelo Esquadrão desta maneira aconteceu em 27 de fevereiro do ano passado, numa cobrança do também lateral Marcos, que abriu o triunfo por 4 a 0 sobre o Fluminense de Feira, pela 9ª rodada do Campeonato Baiano.

Por fim, o Bahia voltou a marcar um gol de fora da área após 24 jogos. O último teve a autoria de Fahel, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no Estádio Independência, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem é Fred do Chame-Chame - Frederico Flávio Moreira é um apaixonado pelo esporte baiano e notável colecionador de fatos históricos sobre os clubes do estado. Morador do bairro do Chame-Chame, na capital baiana, ficou conhecido pelas torcidas de Bahia e Vitória pelo apelido carinhoso de "Fred do Chame-Chame".

Em 2004, junto com outros leitores do A Tarde Esporte Clube, fundou a Confraria do Esporte, grupo que reúne outros apaixonados para discutirem e relembrarem fatos marcantes da história do esporte baiano. Fred também participou da produção de vários programas esportivos para as rádios baianas, como o "Galera Gol" e "100% Esporte".

adblock ativo