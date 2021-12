Bahia encerra primeira semana de treinamentos

O elenco do Bahia finalizou na manhã desta sexta-feira, 1, a primeira semana completa de treinos depois da parada de 15 dias sem jogos no Brasileirão.

Comandado pelo técnico Preto Casagrande, parte do grupo participou de um treino com bola, em campo reduzido. A atividade contou com os atacantes Edigar Junio e Hernane, que estão em evolução para voltar no jogo contra o Atlético Goianiense, em Goiás.

Em tratamento na fisioterapia, os laterais Armero, Juninho Capixaba e Wellington Silva, fizeram exercícios na academia junto com os zagueiros Tiago e Jackson, como parte do processo de recuperação.

Os jogadores receberam dois dias de folga e retornam às atividades na próxima segunda, 4.

adblock ativo