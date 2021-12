Bahia encerra preparação para pegar o Palmeiras

Antes da partida contra o Palmeiras, no domingo, 3, às 16h, no Pacaembu, em São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão, o Bahia fez o último treinamento no Fazendão, neste sábado. O técnico interino Charles Fabian iniciou a atividade com um treino tático, corrigindo o posicionamento dos atletas. Em seguida, pôs o grupo para trabalhar bolas paradas.

O elenco tricolor contou com as ausências do lateral Diego Macedo, que possui um incômodo na panturrilha, e do volante Wilson Pittoni, que sente dores na músculo adutor da coxa direita. Eles fizeram tratamento no departamento médico. A delegação tricolor já embarca para a capital paulista, local da partida.

Novo técnico

Ainda sem o substituto de Marquinhos Santos, o Bahia vem sendo treinado por Charles Fabian, que de técnico sub-20 passou a assumir interinamente. O diretor de futebol, Rodrigo Pastana, garantiu na última quinta, que o novo nome para o comando do time será anunciado após o jogo contra o Palmeiras.

