Bahia encerra preparação para pegar o Feirense

O técnico Sérgio Soares testou diversas opções durante o treino do Bahia neste sábado, 7, no Fazendão. Para a partida contra o Feirense, que acontece neste domingo, 8, o treinador não vai poder contar com o Titi e Wilson Pittoni, que cumprem suspensão, além de Chicão que se recupera de lesão.

Outro que se recupera no departamento médico é Omar. O goleiro ainda sente dores no quadril. Com foco no setor ofensivo, os jogadores treinaram bolas paradas e aprimoraram a parte tática com faltas laterais, frontais, escanteios e jogadas ensaiadas.

Sétimo colocado da classificação geral da tabela do Campeonato Baiano, o Bahia precisa vencer o Feirense para garantir vaga para a próxima fase do torneio.

