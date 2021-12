Bahia encerra preparação para pegar o Ceará com treino tático

O Bahia encerrou, na manhã desta sexta-feira, 28, na Fonte Nova, a preparação para pegar o Ceará neste sábado, 29, às 16h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na atividade desta manhã, o técnico Guto submeteu os jogadores a um trabalho tático, além de um treino de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

O atacante Hernane, que estava com cansaço muscular, e o lateral-esquerdo Moisés, com lesão na coxa, participaram normalmente do treinamento.

Quem vai desfalcar o time na partida de deste sábado é o volante Luiz Antonio, que foi suspenso na última partida por ter recebido o terceiro cartão, assim como o atacante Misael.