Bahia encerra preparação para partida contra o América-MG

Visando manter a sequência de resultados positivos - três vitórias e dois empates -, o Bahia finalizou com treino na manhã desta sexta-feira, 21, no Fazendão, a preparação para o duelo contra o América-MG no sábado, 22, às 16h30, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão.

Antes da atividade, o técnico Sergio Soares conversou com os jogadores sobre o jogo e as características do time mineiro, um adversário direto na disputa pelo acesso ao primeiro escalão do futebol brasileiro.

Treino tático

O comandante Tricolor coordenou um treino coletivo tático e fez alguns testes na equipe titular, pois não contará com Yuri e Maxi Biancucchi, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-GO. O volante será substituído por Wilson Pittoni, que voltou à equipe no jogo contra o Sport, na quarta, 19, pela Sul-Americana.

Já o argentino, que não vem jogando no time titular nas últimas partidas da Série B, mas teve uma boa atuação contra a equipe pernambucana, será substituído por Kieza, liberado pelo departamento médico.

O técnico deve manter o meia Gustavo Blanco entre os titulares, no lugar de Tiago Real, após bom rendimento contra o Leão da Ilha do Retiro.

Durante a atividade, as bolas paradas também tiveram atenção especial, tanto no setor defesivo quanto ofensivo. Quando o treino terminou, os jogadores seguiram para a concentração.

O Bahia deve entrar em campo com Douglas Pires; Cicinho e Vitor; Jailton e Vitor; Pittoni, Gustavo Blanco, Souza e Eduardo; Kieza e Alexandro.

