Bahia encerra preparação para o duelo contra o Ceará

O elenco do Bahia encerrou na tarde desta segunda-feira, 25, no Fazendão, a preparação para enfrentar a equipe do Ceará. A partida, que ocorrerá nesta terça-feira, 26, às 21h45, na Fonte nova, é válida pela semifinal da Copa do Nordeste.

No campo, o treinador Enderson Moreira fez um trabalho tático e escalou a provável equipe que começará a partida. Ele também orientou e corrigiu o posicionamento dos atletas. Os jogadores ainda treinaram bolas paradas com foco em jogadas ensaiadas.

Com o triunfo no primeiro jogo por 1 a 0, o Esquadrão poderá até empatar por qualquer placar que avançará à final.

