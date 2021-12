Bahia encerra preparação para o Ba-Vi deste domingo

O Bahia encerrou na manhã deste sábado, 9, a sua preparação para o clássico Ba-VI. A partida, válida pela 8ª rodada do Baianão, será disputada neste domingo, 10, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Contando com os atletas Fernandão, Yuri e Élton, que participaram normalmente da atividade, o técnico Enderson Moreira comandou um coletivo e, no final, reuniu os jogadores para uma conversa.

O volante Gregore, com entorse no joelho e os atacantes Élber, Arthur Caike e Rogério, que se recuperam de lesão, estão fora do embate. Já os atletas relacionados seguem concentrados até momentos antes da partida.

