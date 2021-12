Bahia encerra preparação para o Ba-Vi

O Bahia encerrou neste sábado, 22, a preparação para o primeiro Ba-Vi do ano, válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, que será realizado neste domingo, 23, às 16h, no estádio de Pituaçu.

Antes do trabalho de campo houve uma conversa entre dirigentes e jogadores, com as presenças do presidente Fernando Schmidt, que acompanhou o treino recreativo e a atividade tática comandada pelo técnico Marquinhos Santos.

Recuperado de lesão na coxa, o lateral-esquerdo Guilherme Santos treinou normalmente e deve ser titular domingo. Os recém-contratados Marcão e Uelliton também participaram das atividades e serão opções para o confronto.

Com dores musculares na coxa direita, o meia Pittoni é a única dúvida no time tricolor. Caso o jogador seja vetado, Marquinhos pode optar por uma formação mais ofensiva, com Talisca ou Wangler no meio-campo, ou mais cautelosa, com Uelliton formando um trio de volantes ao lado de Fahel e Rafael Miranda.

